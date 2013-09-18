У Києві з'явиться єдиний електронний квиток на маршрутки

Під час поїздки в громадському транспорті голова КМДА Олександр Попов розповів про те, що єдиний електронний квиток з'явиться і в маршрутках, пишуть "Вести".

«Але буде це трохи пізніше. Всі будуть користуватися цією системою - вона вигідна, тому що, купивши один квиток, можна буде проїхати на всіх видах транспорту. Квиток буде на день, тиждень, рік - і чим більше термін використання квитка, тим більше буде знижка. Поки ми не визначилися з остаточним варіантом квитка і ціною», - говорить Олександр Попов.

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У Києві буде транспортна революція. Замість жетонів в метро з'являться електронні квитки (картки), ціна яких залежатиме від кількості поїздок. Чим менше, тим дорожче. Як з'ясували «Вести», зараз у мерії обговорюється варіант, що квиток на одну поїздку обійдеться в 4 гривні, а якщо брати відразу на 90, то одна поїздка буде вже 2,5 гривні. Після підземки досвід потім хочуть поширити і на автобуси, тролейбуси і трамваї.