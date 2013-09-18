У Києві вже 10 років намагаються з'єднати Поділ і Троєщину

У грудні виповниться 10 років з дня початку будівництва Подільсько -Воскресенського мостового переходу, пише "Сегодня".

В ідеалі він повинен був вирішити безліч проблем, у тому числі вивезти на метро жителів Троєщини. До кризи встигли зробити першу чергу - реконструювати ділянку вулиці Набережно-Хрещатицькій і Рибальську набережну, побудувати Гаванський міст, названий в народі «Горбатим» за ухили до 6 градусів. Тепер ділянка дороги з Подолу на Оболонь досить комфортна - його використовує для проїзду і президент. Другий етап будівництва - автопроїзд по мосту від Нижнього і Верхнього валів до бульвару Перова. Третій - Косий міст, продовження естакади на Рибальському півострові до території порту. Четвертий - будівництво частини метромосту.

Три станції метро

Мостовий перехід планувався комбінованим, його робили під четверту лінію метрополітену. Будівництво почали з Труханового острова. «Ділянка «Труханів острів - міст через річку Десенку і урочище Горбачиха» готовий на 85-90%. Залишилося зробити ізоляцію покриття і трохи дофарбувати прогонові будови, зробити тротуари і протишумні огорожі. Вже облаштовано місця для трьох станцій метро нової лінії - «Труханів острів», «Затока Десенка» і «Суднобудівна». Але з двох сторін цієї ділянки ми маємо конфліктні, невирішені поки питання», - говорить заступник головного інженера проекту Едгар Годік. Після станції «Затока Десенка» починаються проблемні Русанівські сади - дорога повинна пройти територією 257 дач. Деякі погодилися виїхати в обмін на грошову компенсацію або земділянки, але по 41 ділянці ще йдуть суди. Наприкінці минулого року Кабмін виділив майже 8 млн грн на знесення будинків на 133 ділянках Русанівських і Воскресенських садів, з власниками яких досягнуті домовленості. Недалеко від станції «Затока Десенка» буде споруджено портал, тут потяги метро будуть йти під землю і слідувати на Троєщину. По мосту ж над трасою метро спорудять автомобільну магістраль. Ще одна проблема - поруч зі станцією метро «Суднобудівна». Гуртожиток заводу «Ленкузня» за проектом має піти під знос - на цьому місці встановлять дві опори Подільського мосту. «Жителі протестували, мами з колясками ставали поруч з технікою... Роботи тут не ведуться», - говорить Годік. «Є рішення Київради передати «Ленкузні» кошти на купівлю 114 квартир, щоб розселити гуртожиток. Але суми в 136 млн грн у міста немає», - зазначив заступник голови КМДА Михайло Кучук.

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Мости

«Арочний міст через Дніпро, де впав кран «Захарій», будуть добудовувати за допомогою фермопідйомників», - розповів Годік. Для двох мостів через Гавань (Косий та заїзд з Нижнього - Верхнього валу) у воді вже встановлено всі опори. Залишилося вирішити питання з опорами на берегах поруч з річпорту і гуртожитком «Ленкузні». «До кризи мостовий перехід будували майже 2 тис. осіб, зараз на об'єктах зайнято в рази менше. Якщо виділять достатньо грошей, щоб повернути людей, заїзд зможуть зробити в кращому випадку за півтора року», - говорить Годік. Весь проект оцінювався в 7,5 млрд грн, з них освоєно 2,9 млрд грн. На добудову мостового переходу необхідно ще як мінімум 4,5 млрд грн, з них 800 тис. - на конструкції для метрополітену. «Без метро конструкції на Трухановому острові стануть лише пам'ятником епохи», - вважає Годік.

Метро на Троєщину

Лінію почнуть будувати з правого берега після закінчення зведення станції «Теремки». «Треба встигнути за кілька років закінчити Арочний і спорудити Косий мости. За цей час будемо тягнути до Дніпра праву частину четвертої лінії і робити два пересадочних вузла: з «Лук'янівської» на «Глибочицьку» і з « Подільської» на «Шевченко». Три станції на мосту вже технологічно готові», - говорить гендиректор «Київметробуду» Володимир Петренко.