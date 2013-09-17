За фактом втечі грабіжника-рецидивіста відкрито два кримінальні провадження

Прокуратура Шевченківського району м.Києва розпочала досудове розслідування за фактом недбалості міліціонерів, котрі допустили втечу арештанта з-під варти.

Як повідомив кореспондент УНІАН, надзвичайна подія сталася сьогодні, 17 вересня, біля будівлі Шевченківського райсуду столиці.

Працівники конвою вивели підозрюваного у грабежі та розбої з приміщення суду, де йому було обрано міру запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Залишивши чоловіка в автозаку, міліціонери повернулися до суду за іншими арештованими. У цей час, скориставшись відсутністю конвоїрів, 24-річний підозрюваний вийшов з автомобіля та втік у невідомому напрямку.

Наразі пошуками утікача займаються органи міліції, за фактом його втечі відкрито кримінальне провадження.

У той же час слідчими прокуратури відомості про службову недбалість, допущену працівниками міліції, внесено до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією ч.1. ст.367 КК України. Триває слідство.

У свою чергу в столичному главку міліції повідомили, що для розшуку та затримання втікача задіяні певні сили особового складу київської міліції, і також додали, що за фактом інциденту буде призначено службове розслідування стосовно співробітників конвойного полку.