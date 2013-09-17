У Києві хочуть заборонити торгові намети

Київська влада має намір припинити практику надання додаткових торгових місць у Києві в літній період, заявив Олександр Попов.

Про це пише "Сегодня".

За його словами, наметам будуть дозволяти працювати тимчасово, наприклад, вранці, а ввечері продавцям треба буде їх прибрати. "У нас такої практики, на жаль, немає, вони як стояли, так і стоять. Пропоную, щоб ми підготували проект відповідного рішення на міську раду", - цитує мера ТСН.

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Як повідомлялося, кияни часто скаржаться до Контактного центру 15-51 на несанкціоновану торгівлю з рук. Зокрема, жителів міста турбує сміття, яке залишають після себе торговці і незручності, які продавці створюють киянам.