Оренда квартир в Києві не дорожчає через брак студентів

Тенденцію зростання цін на оренду квартир, яка спостерігалася на початку цього року, схоже, зломлено, пишуть "Вести".

Кінець серпня і початок вересня здивували навіть досвідчених ріелторів: зростання попиту на оренду житла виявився дуже обмеженим. Хоча, завдяки приїжджим студентам і сезонним робітником у цей період зазвичай попит на оренду столичного житла дуже високий. Але цього року очікування не виправдалися. Це позначилося і на цінах: в перших числах вересня вартість оренди була навіть нижчою, ніж у травні. Наприклад, за даними агентства нерухомості SV Realty, київську однушку знімали в середньому за $499 (травень - $511), двійку - за $676 ( травень - $691), троячку - за $810 (травень - $827). Охочих зняти квартиру теж поменшало. За минулий місяць, згідно зі статистикою SV Realty, було здано у найм лише 1966 столичних квартир, це менше навіть липневого показника (2010 квартир).

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Поступове збільшення кількості квартировинаймачів почалося лише з другого тижня вересня. «Цього року абітурієнтів в цілому було небагато менше, ніж у минулому: зараз освіту отримує молодь, яка народилася в роки з низькою народжуваністю. До того ж нові студенти та приїжджі заробітчани намагаються максимально заощадити. І шукають, наприклад, трикімнатні квартири, розраховані на групу людей, скидаючи на оренду цілими компаніями. Тільки ті, хто вже закріпився в Києві, сьогодні можуть собі дозволити орендувати квартиру середнього сегмента», - розповів директор ріелторської компанії«Золоті ворота» Олексій Холмецкий. Саме тому восени експерти прогнозують найбільший попит на недороге житло. Найдешевшу однушку на початку вересня можна було зняти в Бортничах (за $ 300) і на Чоколівці (за $ 325). При цьому найдорожча однокімнатна квартира з дизайнерським ремонтом здавалася на вул. Михайлівській за $4 тис.

Тенденція: в оренду все більше здають новобудови

Незважаючи на млявий попит, киян, які бажають здати свої метри, за літо помітно додалося: за даними порталу пошуку нерухомості Adress.ua, кількість пропозицій збільшилася на 6 тис. (до 32 тис. об'єктів). «Третина власників пропонували в серпні однокімнатні квартири. 40% здавали двушки», - розповіла фахівець з маркетингових комунікацій Address.ua Світлана Артюхова. Як відзначають ріелтори, пропозицій оренди стало більше в новобудовах. «Зараз активно здаються в експлуатацію нові будинки, що збільшує орендний фонд», - розповів експерт консалтингової компанії MPP Consulting Павло Мельник. Такі квартири здають після первинного ремонту, і ними цікавляться ті, хто переїжджає з власними меблями.

Економія: співмешканців шукають за оголошеннями

«Якщо раніше шукали житло з розрахунку на одну-дві особи в одній кімнаті, то зараз, щоб заощадити, в двушках селяться вп'ятьох. У троячки заїжджають взагалі вісім осіб, - розповів керуючий партнер агентства нерухомості «Київська Русь» В'ячеслав Гончаров. - Причому орендарі навіть не завжди знайомі один з одним: нерідко, щоб розділити плату з великим числом людей, дають оголошення і відкрито шукають людей на підселення. Іноді в таких випадках орендодавці навіть підвищують розцінки на трикімнатні квартири - десь на 5-15 %».