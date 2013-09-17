У київських автобусах і трамваях будуть рахувати пасажирів

Салони київських трамваїв, тролейбусів і автобусів почали оснащувати лічильниками пасажирів, пише "Сегодня".

Цим займається фірма, яка виграла тендер на розробку транспортної схеми Києва (15,94 млн грн). Як розповів заступник директора з розвитку Микола Колотов, лічильники необхідні, щоб оцінити завантаженість транспорту.

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Їх встановлюють навпроти кожної із дверей, вони фіксують, скільки заходить і виходить з салону людей, і на якій зупинці.

«Ми закінчимо дослідження навесні, потім демонтуємо лічильники. Створену транспортну схему передамо в КМДА», - сказав Колотов.