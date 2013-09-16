У Києві біля цирку горить будинок - ЗМІ

У Києві на вул. Жилянській, 107, поруч з "Ленінською кузнею" - пожежа. Там проводилися ремонтні роботи. Про це "Вестям" розповіли у прес-службі Державної служби надзвичайних ситуацій.

За попередньою інформацією, полум'я виникло у відселеному будинку. Зараз на місці події працюють рятувальники. Причини і ступінь небезпеки пожежі поки не відомі.

Як повідомляв УНІАН, три людини загинули під час пожежі багатоповерхівки в Макіївці, Донецької області. Пожежа виникла на сьомому поверсі. Як розповіли очевидці, не дочекавшись рятувальників, двоє осіб вистрибнули з вікна 7 поверху.