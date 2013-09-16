Попов збирається ліквідувати київські довгобуди

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов доручив своєму профільному заступнику Олександру Кучуку разом з Управлінням архітектури розробити план роботи з ліквідації довгобудів у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова КМДА сказав на апаратній нараді.

“...Довгобуди на центральних вулицях і забори, які розвалюються, і ніхто нічого не робить. Ми вже не раз говорили, що треба активізувати свою позицію в цьому плані. Хоч ми і направляли листи — зміни до нормативної бази, це потрібно було робити, але треба ж не зупинятись”, - сказав Попов.

Він персонально попросив Кучука «відпрацювали це питання на максимально високому рівні», в тому числі з розглядом варіантів конфіскації і передачу місту довгобудів.

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Попов звернув увагу, що в місті по 5-6 років стоять паркани на місцях розпочатих будівництв, і там часто можна побачити просто звалище сміття.

“Треба змінювати закони? Давайте це робити. На цьому тижні доповідатимете мені, що треба на рівні Кабміну, Верховної Ради. Я готовий цим всім займатися”, - наголосив Попов.