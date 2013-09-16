Попов обіцяє включити опалення у Києві не пізніше 15 жовтня

Опалення в Києві буде включено не пізніше 15 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова КМДА Олександр Попов сьогодні журналістам після завершення апаратної наради, присвяченої підготовці столиці до початку опалювального сезону.

“Ми включимо опалення 15 жовтня за будь-яких обставин”, - сказав Попов.

Він також нагадав, що згідно з нормативами, опалювальний сезон може розпочатись раніше, якщо 3 дні поспіль середньодобова температура на вулиці нижче 8 градусів тепла.

Голова КМДА запевнив, що місто готове розпочати подачу теплоносія раніше, і для цього будуть підготовлені всі теплові мережі та системи. За даними Попова, з бюджету Києва цього року на підготовку міського господарства до початку опалювального сезону витрачено загалом по різних галузях більше 400 млн грн.

Під час апаратної наради було дано доручення відповідним службам та комунальним підприємствам, а також «Київенерго» і «Київ водоканалу» завершити до 1 жовтня всі підготовчі роботи до опалювального сезону.