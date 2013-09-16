У Києві через сильні дощі протікають дахи будинків та маршруток

Вихідними столицю накрили дощі. Масово потекли дахи житлових будинків, залило підземні переходи (у деяких води по коліно) і навіть ТРЦ, пише "Сегодня".

У квартирах киян зі стель тече вода. «У нас залило 9- й і 8 -й поверхи! Вода потрапляє до ліфтової шахти. Щоб нікого не вбило струмом, ліфт відключили. Через це я другий день не можу вийти до магазину», - скаржиться пенсіонерка Зінаїда з вул. Борщагівської, 2.

Б'ють тривогу і мешканці «хрущовки» по вул. Спаській, 25: «Крізь щілини в шифері вода потрапляє на дерев'яні перекриття. Ми боїмося, що вони заваляться і будинок завалиться». «У нас все залило, шпалери відпадають, лінолеум здувся», - каже Наталя. У службі допомоги киянам КМДА кажуть, що шквал дзвінків не припиняється. «Число дзвінків йде на сотні. Особливо часто протікають плоскі дахи. Люди скаржаться на забиті стічні труби, через що вода потрапляє на стіни будинків і до квартир». Нові будівлі теж страждають. В одному з нещодавно відкритих ТРЦ біля метро «Либідська» вода біжить на голову відвідувачам прямо зі стелі другого поверху. Її збирають у відра, розставлені на слизькій плитці. «Перед входом до нашого бутіку утворилася калюжа, стало дуже слизько. Поставили відро і попереджувальний знак. Адміністрація обіцяла усунути протікання", - розповіла продавець Наталя.

Читайте також: У Житомирі сильна злива затопила дороги і тротуари (фото)

Водою залило декілька підземних переходів, в одному з них по вулиці Теліги, води по пояс. «Наші бригади відкачували воду в переході на Братиславській, біля Троєщинського ринку. Там лівнівки забилися опалим листям, так само прибирали воду з переходу на вул. Смілянській", - розповів гендиректор «Київавтодору» Петро Береговий. Підмочило і станції метро. У підземному переході на «Контрактовій», зі стелі б'є вода, на підлозі - калюжі. Підмок і міськтранспорт. Люди скаржаться на діряві тролейбуси і маршрутки, в яких капає прямо через дах людям на голови. Крім того, експерти говорять про можливу активізацію зсувів. «З понеділка почнемо перевіряти дніпровські схили», - каже Василь Боковий, головний гідрогеолог СУППР.

Страждають музеї

Столичні музеї виявилися не готовими до таких злив. Наприклад, музей Булгакова підтоплює, незважаючи на те, що минулого року там було відремонтовано дах і систему водовідведення . «Покрівля поки витримує, але вода як і раніше скупчується у підвалі», - каже зберігач фондів музею Ірина Воробйова. У Музеї природознавства продірявився дах, але грошей на капремонт немає. Така ж ситуація в «шоколадному домі». «Найпроблемніші місця над сходами, Французьким залом та залом Ренесансу», - нарікає директор Тетяна Скирда.