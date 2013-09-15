У Києві на метро Вокзальна жінка стрибнула під потяг

15 вересня 2013 року о 9:16 призупинявся рух на Святошинсько-Броварській лінії метрополітену через потрапляння пасажира на колію станції «Вокзальна» (напрямок руху від ст. «Академмістечко» до ст. «Лісова»).

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Для вилучення пасажира знімалася напруга з контактної рейки та залучалася бригада аварійно-відновлювального формування. Водночас, було оперативно організовано круговий рух поїздів від ст. «Академмістечко» до ст. «Шулявська» та від ст. «Лісова» до ст. «Хрещатик». По другій колії (напрямок руху від ст. «Лісова» до ст. «Академмістечко») організовано двосторонній рух поїзда від ст. «Театральна» до ст. «Шулявська».

На час призупинення руху поїздів зачинялися на вхід станції «Театральна», «Університет», «Вокзальна», «Політехнічний інститут».

Про причини призупинення руху та зміни в роботі станцій пасажирів метрополітену інформували засобами гучномовного оповіщення.

Після вилучення пасажира о 10:15 рух поїздів та роботу станцій на Святошинсько-Броварській лінії було відновлено.

Причини та обставини випадку наразі з’ясовуються.