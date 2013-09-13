У Києві на Подолі побудують ще одну розв'язку

Відразу після реконструкції Поштової площі на водіїв чекає нове мегабудування - влада візьметься за будівництво розв'язки на Верхньому і Нижньому Валах, пишуть "Вести".

На перетині Валів з Набережно-Хрещатицькою з'явиться новий міст, який виведе на Подільсько-Воскресенську переправу. Частину нової розв'язки вже роблять - основні бетонні опори майбутнього моста вже готові.

«Проект доопрацьовується. Як тільки з'являться кошти - почнемо будівництво. Це одна із пріоритетних розв'язок», - розповів нам заступник голови КМДА Михайло Костюк. Переправа буде односторонньою - водії зможуть заїхати на неї з Верхнього Валу і з Набережно-Хрещатицької. А по мосту зможуть ходити пішоходи (з Рибальського острова вони піднімуться за спеціальним пандусу зі сходами і ліфтом). Вантовий міст через Гавань знесуть у цьому році.

З Шулявки на Оболонь - без пробок

Експерт з перевезень Богдан Аганін вважає, що з відкриттям цієї розв'язки водії, що їдуть з боку Солом'янки, Шулявки або Лук'янівки, отримують можливість безперешкодного проїзду в бік Оболоні і Троєщини, через вулиці Глибочицька і Верхній Вал, минаючи заторні ділянки на вул.Теліги та Петрівці.

«Крім цього, суттєво знизиться навантаження на внутрішні вулиці Подолу - Спаську, Братську, Ігорівську або Іллінську, що особливо важливо, якщо Сагайдачного зроблять пішохідною», - говорить він.

Як уже повідомляли «Вести», крім того, що з цієї вулиці зроблять прогулянковий бульвар, пішохідними стануть і кілька інших вулиць Подолу (Андріївська, Спаська, Покровська, Притисько -Микільська). Їздити Подолом можна буде максимум зі швидкістю 30 км на годину, а великий транспорт сюди взагалі не пустять.

Але все це буде вже після здачі Поштовою, яка запланована на листопад.