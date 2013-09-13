У Києві виявили підпільний бензиновий завод

Правоохоронці виявили в столиці підпільних виробників бензину. Про це на брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ України повідомив заступник начальника управління Департаменту ДСБЕЗ МВС Іван Дьомін, повідомляє "Україна кримінальна".

Днями співробітники державної служби боротьби з економічною злочинністю (ДСБЕЗ) МВС виявили у Києві підпільний міні-завод, на якому незаконно вироблялися недоброякісні бензини і дизельне паливо.

Встановлено, що виготовлення нафтопродуктів здійснювалося шляхом змішування низькооктанового бензину з компонентами і присадками моторного палива. Отриманий таким чином сурогат з використанням підроблених сертифікатів відповідності та паспортів якості під виглядом моторного палива збувався споживачам.

Під час обшуків у зловмисників вилучена техніка, незаконно виготовлені 50 тонн бензину та солярки і 3 тонни компонентів і домішок моторного палива.

Правоохоронці повідомили, що за 8 місяців цього року виявлено більше 400 злочинів у сфері паливної промисловості майже половина з яких на ринку нафтопродуктів.

Про негативні наслідки використання неякісного палива розповів заступник начальника Управління Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Микола Дмитрієв.

"По-перше, при купівлі палива потрібно обов'язково зберігати касовий чек. По-друге, у випадках поломки авто від використання неякісних нафтопродуктів необхідно звертатися в офіційні сервісні центри, які можуть дати компетентний висновок про причини їх виникнення. По-третє, документально фіксувати всі витрати на ремонт автомобіля", - порадив експерт.