В Україні з'явиться перша платна дорога: проїзд коштуватиме 6-15 гривень

У столиці готуються до будівництва нової міської кільцевої автодороги, яка стане першою платною дорогою в Україні, пише "Сегодня".

Кільцева почнеться в районі Столичного шосе, далі через Дніпро і до Бориспільського шосе.

На початку вересня уряд затвердив попереднє ТЕО проекту. Якою буде переправа через Дніпро, ще невідомо. Розглядається два варіанти: тунель або міст. «Розробники документації (португальська компанія) рекомендує міст. Ми з ними солідарні і припускаємо, що побудувати його можна швидше і дешевше», - говорить керівник координаційної ради нацпроекту «Міська кільцева дорога» Сергій Євтушенко. Завершити розробку проекту планують наступного року, і якщо все складеться вдало, почнуть будівництво, яке завершать до 2017 року.

«Реалізація проекту вже почалася. Нам ще потрібно визначити детальні розрахунки, фінансуватися проект буде за схемою державно-приватного партнерства. Дорога буде платною. Орієнтовна вартість проїзду легкового транспорту складе 0,6-1,4 євро (6,30-14,87 грн), а вантажного 1,7-3,6 євро (18,05-38,24 грн)», - кажуть у нацпроекті. «Півкільце цієї дороги вже існує, але воно веде весь транспорт до Південного мосту. Нова окружна потрібна місту як повітря. Це істотно знизить навантаження на мости, - каже заступник голови КМДА Михайло Кучук. - Завдання непросте. Щоб побудувати міст, потрібні землевідводи, а на лівому березі вся земля роздана сільрадами під приватні будинки. Доведеться домовлятися з людьми, пропонувати компенсації. Ті ж проблеми потрібно вирішити і на правому березі. На це піде час, так що складно визначити точний час початку робіт. І перед цим нам потрібно добудувати Подільський міст, і після цього починати новий масштабний проект».