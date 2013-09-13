Українці відлякують інспекторів ДАІ посвідченнями журналістів

У Києві та області закінчився 10-денний рейд по автомобілістам з ксивами, які на практиці дозволяють не платити штрафи за порушення правил дорожнього руху, пишуть "Вести".

«Вістям» показали вилучені документи, серед яких не тільки звичні нам візитки помічників нардепів і співробітників «органів», а й посвідчення неіснуючого КДБ або співробітників банків... у погонах.

Що знайшли

Говорити про те, як пройшов рейд у київській ДАІ, поки відмовляються, мовляв, потрібен час для обробки результату, а в обласній вже відзвітували - за 10 днів у водіїв вилучили 10 документів, якими ті намагалися відмазатися від штрафу. «В основному вилучили фальшивки або прострочені документи і спецпропуски. Наприклад, хлопець намагався ухилитися від штрафу за допомогою посвідчення радника центру координації з Адміністрацією президента, Верховною Радою і Кабміном, інший взагалі пред'являв корочку співробітника неіснуючого КДБ, ще один виявився співробітником Фонду сприяння СБУ. Один водій на «москвичі» взагалі пред'явив корочку співробітника служби порятунку, на якій було прохання не тільки сприяти власнику, а й допомагати йому в ремонтах особистого автомобіля», - розповів нам спікер ДАІ Київської області Юрій Маралев, а після зізнався: якби про рейд не попередили водіїв, то ксив вилучили б більше.

Ринок "корочок"

Мережа кишить оголошеннями про продаж «корочок для відмазки від ДАІ» вартістю від $100 і вище. «Ну і що, що ДАІ рейд проводить. Думаєте, вони серйозні "корочки" вилучають? Ні, звичайно. Вони забирають підробки або прострочені посвідчення. А якщо зробити якісно, то вас відпустять з миром. Я пропоную посвідчення СБУ, МВС і прокуратури, а також роблю талони на скло з проханням сприяти у безперешкодному пересуванні», - розповів нам продавець Андрій. Ціна ксиви без наклейки на скло - $100, а набору з посвідчення та наклейки на скло - $200. Але найпопулярніші нині у продажу - посвідчення журналістів. «Робимо справжні, навіть контракт підпишемо з вами як з позаштатним кореспондентом. Ціна - 2,5 тис. грн. Якщо правильно говорити з ДАІшниками, то вони відпускають пресу», - вчив нас автор оголошення, Олексій .

Дешевше обійдеться замовлення візиток. «У нас часто бувають випадки, коли приходять люди і дають зразок візитки помічника народного депутата або якогось радника Адміністрації президента, Кабінету міністрів і т. д. Ми, звичайно, робимо, за них люди добре платять: адже там візитки скромні зовні, але з тисненням золотим або на спеціальному папері. У нас і у багатьох поліграфічних контор вже навіть є заготовки для таких випадків - тільки прізвище нове підставити треба. Багато просять навіть свою фотографію до візитки вставити. Коли вже забирають, то на радощах зізнаються, що роблять для відмазки від ДАІ», - розповіла нам оператор Центру друку Лариса Л.

Кого не чіпають

Бувалі ж власники фальшивих ксив стверджують, що їхній час скоро піде. «Зараз ДАІ частіше стало чіплятися до візиток, корочок, так що доводиться шукати, де замовити ну вже дуже реалістичні або брати у знайомих приклади і замовляти собі по них. Найкраще на ДАІшників діють посвідчення спецпідрозділу ДАІ або УБЕЗу. Тоді вони без розмови відпускають», - розповів нам власник підробленого посвідчення «органів» Олександр .

Співробітник ДАІ на умовах анонімності розказав, що популярністю користуються скоринки помічника депутата. «Іноді їх підробляють, а іноді вони і справжні. Але ми знаємо, що помічникам в перший рік після виборів видають тимчасові пластикові посвідчення, а потім міняють на книжку. Так от, якщо через рік після виборів він тицяє пластиком, то це липа . Також ми звертаємо увагу на останні цифри в номері посвідчення. Якщо вони від одного до чотирьох , то це штатний помічник, краще з ним не зв'язуватися, начальство нам так говорить. Адже керівництву доводиться ходити до депутатів і просити підкинути грошей, так навіщо зайвий раз сваритися. Якщо цифр більше чотирьох - значить це позаштатний помічник, може посвідчення навіть і купив, впливу у нього особливого немає. І ще ми не нариваємося, якщо показують корочку члена громадської ради при МВС, податкової, прокуратури. Значить, ці люди вхожі у високі кабінети, можуть поскаржитися, і краще з ними не зв'язуватися», - говорить він.