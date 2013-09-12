Що побудують на Подолі замість старого Рибальського мосту

Зовсім скоро старий Рибальський міст зникне, пише "Сегодня".

Вже наступного року після завершення будівництва нової переправи з Подолу на Рибальський півострів, «дідка» демонтують. А щоб жителі Рибальського півострова могли потрапити на Поділ, побудують 22-метрову вежу зі сходами і ліфтом у «Парку моряків».

Зараз закінчується розробка проекту заїзду на міст з боку Верхнього Валу та Набережно-Хрещатицької. «Через два тижні відправимо його на експертизу, після позитивного результату зможемо продовжити роботи», - розповів нам заступник директора «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд Києва» Микола Васильцов. З Рибальського мосту вже прибирають інженерні мережі і готують до демонтажу. «Це може відбутися в наступному році», - говорить Васильцов. Як розповіли в «Київсоюзшляхпроекті», до складу заїзду входять сам новий міст через гавань (довжина 423 м), шляхопровід над ж/д шляхами (50 м) і насипу біля опорних стін. «Заїзд буде двосмуговим (ширина смуги - 3,7 м), але після побудови правобережної транспортної розв'язки - однополосним (смуга - 5,5 м)», - сказали вони нам.

Не забули і про жителів острова. «Пішоходи з Набережно -Хрещатицької зможуть потрапити на півострів в районі «Парку моряків». Перейшовши міст, вони зможуть спуститися на острів на ліфті або сходами у вежі висотою 22,4 метра, яка буде примикати до нової переправи. Її облицюють сіро-зеленим піщаником, засклять броньованим склом товщиною 20 мм», - кажуть інженери. Вихід із вежі буде поруч з вестибюлем майбутньої станції метро «Суднобудівна».

Роботи вже ведуться

Рибальський міст було побудовано у 1963 році і він вважається одним з перших у світі вантових мостів. Він здійснював автомобільне сполучення півострова з Подолом. У 2001-му його через аварійний стан закрили для проїзду машин: ванти вже не витримували навантажень. «У 2007 році ми зробили для нього додаткові страхувальні опори, щоб зняти навантаження з вант», - розповів нам Микола Васильцов. Без споруди нового мосту і заїзду на Подільський міст старий демонтувати не будуть. «Це неможливо через те, що на новий міст потрібно перенести інженерні мережі старого. Роботи вже ведуться: перенесені водопровід і кабелі», - говорить він. Київрада дала добро на знесення мосту ще в лютому цього року. Вартість нового мосту і заїзду входять до загального кошторису Подільського переходу - 7,6 млрд грн. «Окремі частини переправи коштують приблизно 170-180 млн грн», - сказав Васильцов .