У Києві встановили повітряну скульптуру дівчинки-канатоходця

У Києві на вулиці Сергія Струтинського між двома новобудовами встановили скульптуру дівчинки-канатоходця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, шестиметрова композиція отримала назву «Рівновага», оскільки під час сильного вітру скульптура злегка розгойдуватиметься.

Так, за задумом автора – скульптора Олександра Лідаговського, - дівчинка, що втримує рівновагу на канаті, символізує баланс та гармонію людини з навколишнім середовищем у нашому динамічному та нестійкому світі.

У відкритті скульптури взяв участь голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. «Мені приємно, що сьогодні бізнес займає свою нішу в благоустрої нашого міста, створює ось такі культурні простори, як ця скульптура. Сподіваюся, що вона стане не єдиним прикладом соціальної ініціативи представників бізнесу й інвесторів, влада ж зі свого боку завжди радо підтримуватиме такі проекти в столиці», – зазначив Попов.

Виконана скульптура з бронзи і сталі, її вага – близько тонни.