У Києві понад 20 дитсадків не змогли прийняти дітей

Сьогодні в соцмережах з'явилася інформація про скандал з дитсадками Києва, пишуть "Вести".

Виявилося, що 1 вересня не було відкрито 22 дошкільних навчальних заклади, а ще чотири працюють за скороченим графіком, не надаючи обідів дітям.

«Вести» з'ясували, чим викликані проблема.

«У всіх цих дитсадках не встигли закінчити капітальні ремонти за літо. Десь замінювали дах, десь блоки живлення або обладнання. 1 вересня 22 дитсадки, і правда, не працювали, але сьогодні вже п'ять з них відкрито, і діти туди ходять. Там, де досі триває ремонт, діти не особливо відчули незручності - їх разом із групами і своїми ж вихователями перевели до інших садів. Скарг від батьків на цей рахунок до нас не надходило», - розповіла нам прес-секретар Департаменту освіти КМДА Марія Кравчук.

Всього в Києві трохи більше 600 дитячих садів.