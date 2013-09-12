У Києві відновлюють спортивні майданчики

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов закликає киян приводити своїх дітей та приходити самим до нових та відновлених спортивних закладів, що запрацювали в Києві цього місяця. Також очільник міста запросив на свято спорту, що відбудеться майбутніми вихідними в Києві у рамках відзначення Дня фізичної культури і спорту.

«Цієї осені ми відкрили і плануємо ще відкрити багато спортивних об’єктів. Як нових, так і капітально відремонтованих. Місто зробило все, щоб жителі столиці мали можливість займатися спортом. Я закликаю киян не зволікати та скористатися новими можливостями – приводити до нових клубів та секцій своїх дітей, приходити самим. Здоров’я – це найцінніше, що у нас є», – зазначив голова КМДА у розмові з журналістами.

«Цими вихідними місто відзначатиме День фізичної культури і спорту. Розроблена широка програма. Прошу киян приходити – буде цікаво й корисно», – додав голова КМДА.

У Департаменті освіти і науки, молоді та спорту розповіли, що в рамках святкування Дня фізичної культури і спорту з 13 до 15 вересня у столиці відбудеться фінал чемпіонату на Кубок міста Києва з дисципліни «перегони на водних мотоциклах». Побачити водну боротьбу за першість можна буде на території Центру військово-патріотичного і фізичного виховання дітей та молоді «Єдність» за адресою: вул. Прирічна, 11.

Крім того, 13 вересня об 11:00 у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» розпочнеться виставка-форум «Долучити дитину до спорту, спорт та спортивна індустрія України».

Усі святкові заходи об’єднані однією метою – метою популяризації здорового способу життя та залучення дітей до занять фізичною культурою у рамках виконання соціальних ініціатив Президента України «Діти – майбутнє України». Тож безпосередньо у суботу, 14 вересня, головна вулиця країни перетвориться на суцільний спортивний простір з розмаїттям видовищних спортивних активностей. Також багато цікавого відбудеться й у різних куточках столиці.

Зокрема, у суботу (14 вересня) з 08:00 до 20:00 на території паркувального майданчика торгово-розважального комплексу «Дрім Таун» з боку станції метро «Оболонь» відбудеться спортивно-розважальний захід «Honda Day». 14 вересня о 10:00 в акваторії Райдужного озера відбудеться VI Київський міський фестиваль зі спортивної рибної ловлі серед дітей та молоді з порушенням опорно-рухового апарату «Золота рибка». А під Аркою Дружби народів упродовж дня кожен охочий зможе долучитися до спортивно-танцювальних флешмобів «Київ-екстрім вікенд». Також спортивні свята відбудуться у кожному районі міста.

Нагадаємо, що цього тижня в Києві відкрито новий спортивний майданчик зі штучним покриттям на навчально-спортивній базі «Спартак» у Подільському районі міста. Після капітального ремонту запрацював дитячо-юнацький спортивний клуб «Кремез» у Голосіївському районі. У дитячо-юнацькій спортивній школі «Школа боротьби» відбулося відкриття зали дзюдо. 14 вересня об 11:00 на вул. Анни Ахматової, 43, у Дарницькому районі Києва заплановане відкриття спортивного комплексу для підлітків.