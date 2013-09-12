ДАІ в Києві почала тестувати систему автофіксації порушень ПДР

Електроніка буде спрацьовувати на перевищення швидкості, проїзд на червоний і перетин подвійної суцільної. Результати - вражають. Тільки одна камера за дві години роботи зафіксувала 1352 перевищень швидкості.

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Управління ДАІ України повним ходом готується до початку автоматичної відео фіксації. Поки нардепи готують законодавчу базу, яка повинна бути готовою вже до кінця року, працівники ДАІ перевіряють, як працюватиме автоматична система, повідомляє first-gear.in.ua.

Сірі бокси з тонованим склом і камерою всередині встановлюють на узбіччі або підвішують на шляхопроводах. Один з таких боксів стоїть на проспекті Перемоги біля Берестейської і дивиться в бік центру. Ще кілька на Олени Теліги. Є вони і на в'їзді до Києва.

За словами даішників, вони самі здивувалися першим результатам. Один тільки «ящик», який встановлений на проспекті Перемоги біля станції метро Берестейська, за пару годин своєї роботи зафіксував 1352 перевищень швидкості.

«Ми всі знаємо, згідно з рішенням Конституційного суду автоматична фіксація була визнана незаконною. Але при цьому в національному плані дій є завдання Кабміну, розробити законопроект про введення автоматичної фіксації про порушення правил дорожнього руху», - заявив Сергій Будник, голова Центру безпеки руху ДАІ МВС.

За словами Будника, термін подання законопроекту 1 грудня. Але законопроект вже готовий і готовий відправитися на громадське обговорення.

- Законопроект передбачає, що буде фіксуватися кілька порушень - це швидкість, проїзд перехрестя, виїзд на зустрічну смугу, стоянка і парковка, порушення швидкісного режиму.

Сергій Будник уточнив, що в Києві вже тестується кілька систем автоматичної фіксації. Зроблено це для того щоб під час врегулювання законодавчої бази, в ДАІ змогли рекомендувати найефективнішого виробника, постачальника обладнання та програмного продукту.