Троє невідомих побили учасника руху ЧЕСНО

Увечері 11 вересня на учасника руху ЧЕСНО Павла Миронова було скоєно напад.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі руху.

"Біля метро Золоті Ворота двоє невідомих у чорних масках на обличчях зненацька напали на Павла та почали бити. За словами свідків, третій нападник знімав побиття на мобільний телефон. Нападники зникли у невідомому напрямку, як тільки перехожі зчинили галас", - сказано в повідомленні.

Після прибуття працівників міліції та швидкої допомоги Миронова шпиталізували з діагнозом струс мозку та побоями.

Згідно з повідомленням, наразі не відомо, чи пов'язаний напад із професійною та громадською діяльністю Миронова в русі ЧЕСНО.

У той же час, у Незалежній студентській профспілці Пряма дія, до якої також належить побитий хлопець, повідомили, що напад може бути пов’язаний з профспілковою діяльністю Миронова. Так, за описами свідків, "почерк" нападу (маски, зйомка на мобільний, одяг з капюшонами) подібний до інших випадків побиття профспілкових активістів учасниками ультраправих рухів, останній з яких стався менше місяця тому, а всього за минулий рік їх сталося не менше п’яти.

Також ідеологічний мотив нападу підтверджується тим, що нападника не намагалися забрати в жертви ніяких цінностей, заявляють у профспілці.

Сам Миронов внаслідок травми не пам’ятає нападу і не може описати, що сталося.