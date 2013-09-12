У Києві через пограбування «Охматдиту» перестав працювати томограф

З рентгенкабінету «Охматдиту» був вкрадений ноутбук зі спеціальною програмою для управління томографом.

Як йдеться в сюжеті телепрограми "Надзвичайні новини", злодій, забравшись в рентгенкабінет, поки лаборант була відсутня, забрав ноутбук, в якому була встановлена ​​спеціальна програма для управління томографом.

"Поки мене не було в кабінеті, злодій заскочив і висмикнувши шнур ноутбука з розетки, забрав його з собою", - повідомила лаборант Валентина Кокозей.

Лаборант розповіла, що бігла за ним через всю лікарню, але в коридорах були тільки жінки з дітьми, які не могли допомогти його затримати, і злодію вдалося сховатися в сусідніх житлових будинках. Тепер томограф, на якому обстежували новонароджених і тяжкохворих дітей, не працює.

Лікарі сподіваються, що злодій таки поверне вкрадений ноутбук, зрозумівши, що це не звичайний комп'ютер.

"Це був пульт керування томографом, в ньому була встановлена ​​спеціальна програма. Він не буде працювати, як звичайний ноутбук. Тому ми сподіваємося, що злодій, зрозумівши, що зробив помилку, просто поверне його нам", - кажуть лікарі.