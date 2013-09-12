На станції Хрещатик два місяці будуть ремонтувати ескалатор

12 вересня 2013 року розпочнеться плановий капітальний ремонт ескалатора №3 станції «Хрещатик» Святошинсько-Броварської лінії. Ремонті роботи триватимуть до 14 листопада поточного року, їх проведення не позначиться на режимі роботи станції.

Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства.

КП «Київський метрополітен» перепрошує за тимчасові незручності та нагадує пасажирам про необхідність дотримуватись Правил поведінки на ескалаторах під час користування метрополітеном.