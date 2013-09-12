На станції Хрещатик два місяці будуть ремонтувати ескалатор
10:57, 12 вересня 2013Київ
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Роботи триватимуть більше двох місяців
Кияни і гості будуть змушені очікувати закінчення ремонту
12 вересня 2013 року розпочнеться плановий капітальний ремонт ескалатора №3 станції «Хрещатик» Святошинсько-Броварської лінії. Ремонті роботи триватимуть до 14 листопада поточного року, їх проведення не позначиться на режимі роботи станції.
Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства.
КП «Київський метрополітен» перепрошує за тимчасові незручності та нагадує пасажирам про необхідність дотримуватись Правил поведінки на ескалаторах під час користування метрополітеном.
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