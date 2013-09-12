Через падіння людини у Києві зупинялося метро

Відновлено рух потягів на Святошинсько-Броварській лінії метрополітену в Києві, який було зупинено через падіння пасажира на колію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київського метрополітену.

В повідомленні сказано, що 12 вересня, о 9:30, призупинявся рух на Святошинсько-Броварській лінії метрополітену через перебування пасажира на колії станції «Арсенальна» (напрямок руху від ст. «Академмістечко» до ст. «Лісова»).

“Для вилучення пасажира знімалася напруга з контактної рейки. Водночас, було оперативно організовано круговий рух поїздів: ст. «Академмістечко» - ст. «Хрещатик», ст. «Дарниця» - ст. «Лісова». Після вилучення пасажира о 9:44 рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії було відновлено”, - сказано в повідомленні. При цьому зазначається, що обставини випадку наразі з’ясовуються.