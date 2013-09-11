У Києві покажуть нагороди Кличка і "Динамо"

Музей подарунків КМДА завтра відкриє нову експозицію, пише "Сегодня".

До Дня фізичної культури і спорту, який традиційно відзначається у другу суботу вересня, на огляд підготували нагороди спортсменів-киян за найзнаменніші спортивні досягнення.

Основні експонати надали спортивні товариства, пише "Взгляд". Є стенд кубків "Динамо", нагород Федерації спорту України та пам'ятних подарунків спортсменам. "Ось пояс семикратного призера Олімпійських ігор, боксера Володимира Сидоренка, кубок Баннікова з футболу", - показує співробітниця музею Ірина Полякова.

На одному зі стелажів - дві медалі Віталія Кличка. Перша ще українська, за перемогу у кікбоксерському турнірі, друга вже німецька, за досягнення в боксі. З раритетів можна подивитися дипломи Ірини Дерюгіної та Стели Захарової кінця 70- х років. А дворазовий чемпіон світу з фехтування Юрій Чиж навіть подарував музею дві свої переможні шпаги.

Хоча відвідування Музею для киян безкоштовне, записуватися потрібно завчасно. Уточнити деталі та розклад охочі можуть у Музеї історії Києва по вулиці Хмельницького, 7.

Музей подарунків мерії працює з 2007 року. Раніше більшість експонатів становили подарунки Леоніду Черновецькому від офіційних делегацій. Зокрема там була виставлена ​​кілограмова срібна монета і навіть статуетка екс-мера. Подейкують, що покинувши посаду, Леонід Черновецький забрав із собою найдорожчі подарунки.