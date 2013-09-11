Киян попереджають: почався сезон отруйних грибів

Тривалі дощі та тепло принесуть в ліси Київщини рясний урожай дикорослих грибів - як їстівних, так і отруйних, пише "Сегодня".

Цього року "дарами лісу" вже отруїлися 20 осіб, одна з них померла. Але постраждалих після "тихого полювання" може бути набагато більше.

Найчастіше, причиною потрапляння на лікарняне ліжко людей, що вживали дикорослі гриби, є бліда поганка - на її рахунку 95% звернень за допомогою. Цей гриб вражає нирки і печінку. Люди часто плутають бліду поганку із зеленою сироїжкою. Навіть одного гриба достатньо, щоб потрапити до лікарні, повідомляє телеканал "Київ".

"Якщо ви побачили, що серед інших їстівних грибів попався хоч один гриб, що Вас насторожує - викидаються всі гриби, тому що при варінні в одній каструлі спори отруйних грибів розносяться і потрапляють у тарілку до всіх. В результаті, труяться всі, хто сидів за столом", - розповів Борис Шейман, головний позаштатний токсиколог МОЗ України.

Підступність блідої поганки полягає в тому, що ознаки отруєння можуть з'явитися як через 6 годин після вживання, так і через три доби. Тоді люди вже не пов'язують свій стан з грибною їжею і можуть не звернутися до лікаря.