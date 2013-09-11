У Києві з'явиться унікальна повітряна скульптура

Завтра в Києві на бульварі Дружби народів, 40 / вул. Струтинського, 2 відкриють скульптуру "Рівновага". Її створив відомий український скульптор Олександр Лідаговський, пишуть "Вести".

На висоті трьох метрів над землею на хисткому канаті буде балансувати витончена 1,5-метрова дівчина-канатоходка.

"Під подихами вітру дівчина на "канаті" буде злегка розгойдуватися, балансувати, намагаючись утримати рівновагу в нашому динамічному і нестійкому світі", - розповів "Комсомольській правді в Україні" автор роботи Олександр Лідаговський.

Скульптор сподівається, що розгойдувана вітром скульптура буде дарувати городянам умиротворення.

"Рівновага" важить тонну, і виконана з бронзи і сталі, а найвищий пік скульптури - 6 м.