На відремонтовані дороги Києва повернулися ями

Місто просить 30 млн гривень у Кабміну, щоб впоратися із ямами, пишуть "Вести".

За літо встигли відремонтувати трохи більше половини обіцяних доріг, а ті, що зробили, вже розвалюються. У мерії кажуть: якщо зараз нічого не зробити, то весняні вибоїни в цьому році здадуться ще квіточками.

Доведеться переробляти

Столичні таксисти вже скаржаться на дороги. «Пройшли сильні дощі, і ці свіжі латки сповзли разом із водою. Навіть на бульварі Шевченка повно дірок, я вже не кажу про спальні райони», - обурюється таксист Микола Івченко. У «Київавтодорі» про проблему знають. «У нас гроші є тільки на капітальний ремонт, коли повністю міняємо покриття - на це дали 133 млн грн. Це 22 об'єкти, де зруйновано 40 % покриття. З них зробили 14, з рештою ще працюємо», - розповів головний інженер корпорації Микола Мельниченко.

А ось на поточний та середній ремонт (заливка ям і тріщин) грошей, за його словами, немає. Хоча ще навесні дорожники клялися, що відремонтують все, що тільки можна. «Обіцянки «Київавтодору» виконані на 60-70%. Поточний ремонт зробили не до кінця. Весняні ями ліквідували, але після нашої перевірки стало зрозуміло, що їх потрібно закріплювати. Інакше восени залатані дороги знову зруйнуються. У першу чергу рятувати ситуацію потрібно на шести основних в'їздах до Києва. Якщо перед столицею дороги ще нормальні, то ближче до центру - все в тріщинах. Наприклад, Кільцева дорога (після з'їзду з житомирського напрямку), кілька ділянок в районі Героїв Дніпра. Працювати будемо тільки в нічний час, щоб не заважати руху», - розповів заступник голови КМДА Михайло Костюк. Знову ж доведеться шукати гроші. Адміністрація попросила Кабмін виділити хоча б 30 млн грн. «Ми сподіваємося, що транш буде. Адже ще сіль потрібно купити, підготувати техніку, запастися шинами і паливом. Підготовка до зими обійдеться в 100 млн», - говорить Костюк.

Проспект Перемоги зробили

Зате вчора майже закінчили першу чергу масштабної реконструкції проспекту Перемоги - ділянка від метро «Святошин » до межі Києва. Там зараз наводять розмітку, розмічають смугу для пасажирського транспорту і роблять велосипедні доріжки. На вихідних, 14-15 вересня, ще будуть доробляти міст над проспектом Палладіна - його поки частково перекрито, через що утворюються пробки. Але проблеми на цьому напрямку для водіїв не закінчаться: вчора приступили до другої черги - від «Святошина» до шляхопроводу на вул. Щербакова, біля метро «Нивки». Тут демонтували стрічку відбійника і будуть укладати асфальтобетон. Три шляхопроводи - два на «Святошин» (через залізницю і автомобільну) і на Щербакова - відкладуть до кращих часів. «Їх не можна зараз робити - цей процес пов'язаний з бетоном, йому потрібно мінімум п'ять діб постояти, щоб він схопився і набрав міцності, а асфальтом відразу можна їхати», - сказав Мельниченко. У водіїв знову тимчасово заберуть дві смуги. Гроші на проспект Перемоги є.

Могло бути гірше

Експерт з перевезень Богдан Аганін вважає, що «Київавтодор» більш-менш впорався із завданням. «Велику частину часу працівники «Київавтодору» займалися латанням дірок і провалів. Хоча, враховуючи яскраво виражене невдоволення їх діяльністю київських водіїв (наклейки на машинах, гасла в соціальних мережах та інше) на початку року, навіть і цей результат можна вважати позитивним. Більш-менш зробили Верхній і Нижній Вали. Повітрофлотський - ні, Окружну - частково, Венеціанський міст - повністю», - говорить він.