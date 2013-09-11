Станція метро «Теремки» готова вже на 90%

Залишилось змонтувати колії в одному з тунелів і прокласти комунікації.

Станція київського метро "Теремки", яку планують відкрити 14 жовтня, готова приблизно на 90%, повідомив прес-секретар "Київметробуду" Валентин Кейбіс.

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Вже зробили сходи при вході на станцію, всередині вичистили все сміття і витерли пил. Блискучим гранітом вимощені переходи і касовий павільйон. Для спуску на платформу встановили ліфт. На стінах готові всі мозаїчні панно, пишуть «Вести».

Залишилось змонтувати рейки в одному з тунелів і прокласти комунікації.