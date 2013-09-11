Київські маршрутки можуть подорожчати до п'яти гривень

Перевізники стверджують , що їм невигідно возити пасажирів за існуючими розцінками, які не змінювалися з 2007 року, а чиновники пояснюють, що не можуть вплинути на приватних перевізників.

Власники маршруток хочуть подорожчання на 1-1,5 гривні (зараз проїзд у маршрутках коштує від 2 до 3 гривень), а деякі планують брати з пасажирів по 5 гривень, пише "Сегодня".

Особливо гостро питання з подорожчанням став після проведення містом конкурсу на маршрути. За його умовами, брати участь могли тільки буси з GPS -навігатором, не старше 7 років, водії обов'язково повинні носити форму, а одна з машин повинна бути обладнана для перевезення інвалідів.

«Питання про підвищення плати за проїзд назріло давно. Вартість проїзду в маршрутках не змінювалася з 2007 року. Хоча з цього часу в кілька разів подорожчали: пальне, запчастини, та й самі автобуси, новенький «Богдан», наприклад, коштує $53 тисячі (у 2007 му коштував $20). Ми, як і інші перевізники, подавали свої розрахунки в КМДА, але поки чиновники зберігають мовчання. За нашими підрахунками собівартість проїзду в маршрутних таксі становить 3,5 гривні, а щоб ми отримували хоч якийсь прибуток, пасажири повинні платити близько 5 гривень. Зараз вони платять у наших маршрутках по 2,5 гривні за проїзд. Все йде до того, що проїзд буде дорожчати, але коли саме це відбудеться, я сказати не можу», - каже Олег, приватний перевізник. Його маршрутки працюють на довгих дистанціях - більше 20 км, тобто об'їжджають пів міста. За його словами, на переобладнання бусів немає грошей.

«Ми ледве покриваємо наявні витрати на ремонтавтобусов, зарплату шоферам. А, наприклад, в тій же Москві вартість проїзду становить 7 гривень, в європейських містах проїзд у міськтранспорті - 1,8 євро (20 грн). Звичайно, при такому прибутку можна багато чого собі дозволити, - каже перевізник, - 5 гривень - цілком обгрунтована ціна».

«Ми не можемо вплинути на приватних перевізників і регулювати вартість проїзду. Ціну на комунальний транспорт ми поки тримаємо, і тим самим конкуруємо з приватними перевізниками. Якщо вони підвищать ціни, то пасажир прийде на наш транспорт - і ми отримаємо дохід», - сказав голова КМДА Олександр Попов. Анонімно в мерії кажуть, що за підрахунками приватні перевізники і при нинішніх цінах далеко не в збитку. Просто витрачатися на нові автобуси і ремонт старих вони не хочуть. Ось і возять людей на напіврозвалених маршрутках , посилаючись на відсутність грошей.