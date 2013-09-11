Рибак вважає, що проблему виборів у Києві не хоче вирішувати ні більшість, ні опозиція

І більшість, і опозиція не бажають порушувати питання щодо виборів у Києві.

Про це у вівторок ввечері в інтерв'ю 5 каналу заявив голова Верховної Ради Володимир Рибак, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, порозуміння щодо дати виборів у Києві серед керівників парламентських фракцій немає. На думку Рибака, і опозиція, і більшість не зацікавленні у розв’язанні цього питання.

Рибак також нагадав, що Конституційний суд визначив, що чергові та позачергові вибори мають бути проведені в останню неділю жовтня 5-го року повноважень.