Рибак вважає, що проблему виборів у Києві не хоче вирішувати ні більшість, ні опозиція
09:18, 11 вересня 2013Київ
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Порозуміння немає
І більшість, і опозиція не бажають порушувати питання щодо виборів у Києві.
Про це у вівторок ввечері в інтерв'ю 5 каналу заявив голова Верховної Ради Володимир Рибак, повідомляє Радіо Свобода.
За його словами, порозуміння щодо дати виборів у Києві серед керівників парламентських фракцій немає. На думку Рибака, і опозиція, і більшість не зацікавленні у розв’язанні цього питання.
Рибак також нагадав, що Конституційний суд визначив, що чергові та позачергові вибори мають бути проведені в останню неділю жовтня 5-го року повноважень.
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