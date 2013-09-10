Український ВНЗ потрапив до світового ТОП-500

Фото : geol.univ.kiev.ua

До рейтингу кращих ВНЗ світу, підготовленого компанією QS (Quacquarelli Symonds) потрапив український ВНЗ - Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Про це повідомляється на сайті компанії, повідомляють "Вести".

Університет вперше потрапив до ТОП-500: цього року він потрапив у групу місць 441-450, разом з вузами Франції, Канади, Японії, Китаю і т.д.

У минулому, 2012 КНУ знаходився в групі 501-550.

У ТОП-200 світових вузів, як повідомлялося раніше, українських навчальних закладів не виявилося.

Компанія QS Quacquarelli Symonds є провідним міжнародним постачальником аналітичної інформації з вищої освіти і працевлаштування. Діяльність QS поширюється на 50 країн, вона співпрацює з більш ніж 2 тисячами провідних вузів світу і 12 тисячами роботодавців.

Щорічно QS оцінює близько 3 тисяч вишів, обираючи з них кращі. У 2013 році до загального списку рейтингу увійшли 800 університетів, що представляють 76 країн світу. У ході підготовки рейтингу було опитано більше 62 тисяч представників академічної спільноти та більше 27 тисяч роботодавців.

Рейтинг QS створюється для класичних університетів, в яких викладаються дисципліни мінімум двох різних предметних областей. Його укладачі вже 10 років майже без змін застосовують шість основних критеріїв оцінки вишу: репутація в академічному середовищі, цитованість публікацій співробітників вузу, співвідношення числа викладачів і студентів, ставлення роботодавців до випускників, а також відносна чисельність іноземних викладачів і студентів.