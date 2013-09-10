Киянам до Дня спорту покажуть гала-концерт і "вогненний стрибок" з 25 метрів (фото)

14 вересня, в суботу, в Україні відзначать День фізкультури і спорту. Вже зранку на Хрещатику розпочнуться спортивні заходи, приурочені до свята, а головна подія - гала-концерт "Жива планета" відбудеться на Майдані Незалежності з 19:00 до 22:00.

Хедлайнерами концерту, у фіналі якого спортсмени стрибають у басейн з висоти 25 метрів, стануть російська співачка Нюша, молдавський виконавець Дан Балан і канадська зірка Міа Мартіна.

Як повідомляють організатори, програма насичена різними спортивними видовищами: глядачі побачать акробатичні номери, екстрим-баскетбол від знаменитого турецького шоу Karizma (спортсмени закидають м'яч у кошик, виконуючи при цьому подвійне сальто), брейкданс від чемпіонів світу, японської команди Found Nation.

Також киянам продемонструють уривок зі знаменитого кенійського шоу Afrika! Afrika!, стрибки на батуті від україно-французького колективу "Трамп Бразерс", капоейру від бразильських метрів Color de Brasil, і нарешті - виступ команди Street Workout Ukraine - переможців шоу "Україна має талант".

За словами організаторів, окрасою вечора стане хайдайвінг. 8 спортсменів, чемпіони світу з висотних стрибків у воду з команди Extreme diving team, піднімуться на висоту від 12 до 25 метрів, щоб стрибнути в басейн діаметром всього 6 метрів і глибиною 2,5 метра. Під час стрибка швидкість падіння досягає 96 кілометрів годину, тобто в повітрі спортсмен проведе трохи більше 2 секунд.

"Для порівняння: в олімпійській дисципліні - стрибках у воду - спортсмен стрибає з десятиметрової вишки в басейн глибиною 6 метрів", - розповідає тренер команди, майстер спорту міжнародного класу зі стрибків у воду, фіналіст всіх чемпіонатів світу та чемпіон Європи з хайдайвінгу Олег Вишиваний.

"Наші хлопці будуть стрибати в темний час доби - тому, так, наші умови значно екстремальніші. За довгі роки виступів ми об'їздили півсвіту - від Німеччини до Макао, постійно живемо в Гонконзі, де виступаємо і готуємося до різних змагань, але Україна завжди була і буде нашою батьківщиною, і ми щасливі вперше представити шоу такого рівня складності на рідній землі ", - розповів Вишиваний.

Фіналом виступу хайдайверов стане "вогненний" стрибок, коли тіло спортсмена-каскадера охоплене вогнем. Відзначається, що всі стрибки виконуються без страховки.