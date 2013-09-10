Київські ринки почнуть масово перевіряти

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На столичні базари чекають масові перевірки, пише "Сегодня".

Правоохоронці затримали кількох працівників ринку, які брали хабарі з підприємців, які торгують м'ясом на Дарницькому ринку (вул. Сормовська, 15). Як повідомили у прес -службі прокуратури, завідуюча ветеринарною лабораторією за довідки про якість товару щодня вимагала від продавців по 100 грн крім офіційної плати за послугу (25 грн на день). При цьому невідомо, чи перевірялося м'ясо.

«Гроші завідувачка передавала керівнику НДІ лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи, якому підпорядковуються лабораторії при ринках. Під час обшуків у службових кабінетах вилучено понад 60 тис. грн, отриманих від підприємців. Завідуюча лабораторією і директор інституту взяті під варту. Їх підозрюють в отриманні хабара в особливо великих розмірах. За такий злочин можна отримати від п'яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз ведеться слідство. Не виключено, що у злочинній схемі були задіяні лабораторії й на інших ринках столиці, будемо їх всі перевіряти», - розповіли у прокуратурі.