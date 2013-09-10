Влада Києва розкаже про нову систему оплати проїзду в жовтні

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Влада Києва в середині жовтня планує оприлюднити інформацію про нову систему оплати проїзду в громадському транспорті, яку передбачається ввести з наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова КМДА Олександр Попов повідомив сьогодні під час прямої телефонної лінії в редакції газети “Комсомольская правда в Украине”.

За словами Попова, нині міська влада ще працює над цим проектом і робить розрахунки, а тому він не готовий сказати, на скільки підвищиться плата за проїзд.

“Але остаточно наші пропозиції будуть сформульовані та публічно оголошені точно так, як проведені переговори з профспілками міста, з громадськими організаціями, з депутатським корпусом, приблизно в районі 15 жовтня. Поки що ми готуємо наші пропозиції”, - сказав Попов.

За його словами, повністю планується змінити систему оплати проїзду через введення єдиного квитка, придбавши який можна буде проїхати в будь-якому комунальному транспорті, — тролейбус, трамвай, автобус, метро.

На запитання, наскільки зміниться сума оплати, Попов відповів: “Що стосується ціноутворення, то ціна буде залежати — ми хочемо запропонувати — від того, на скільки куплений білет. Якщо на один день — одна вартість, якщо на квартал — інша”.

Як зазначив голова КМДА, він сподівається, що розрахунки щодо системи оплати проїзду будуть зроблені найближчим часом, обговорені і представлені громадськості, й вже після цього систему можна буде ввести з 1 січня 2014 року.

“Розмови правильні поширюються, тобто будуть зміни в ціноутворенні на громадський транспорт”, - резюмував Попов.