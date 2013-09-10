ЗМІ: У Катеринчука будинок з розбитими вікнами, а у його бабусі - розкішний маєток (відео)

Фото: ТСН

Народний депутат і майбутній кандидат у мери Києва Микола Катеринчук може виявитися безпритульним, повідомляє ТСН з посиланням на програму Гроші.

Так, якщо вірити декларації політика про доходи, він володіє тільки гаражем, сказано в сюжеті, а будинок, який Катеринчук назвав своїм, перебуває в дуже поганому стані - розбиті вікна, темний ліфт, прорвані труби. У той же час, сусіди стверджують, що майбутній кандидат у мери Києва переїхав за місто, а свою квартиру він здає.

"Він побудував будинок під Києвом і переїхав звідси", - розповіла сусідка Катеринчука.

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Журналістам вдалося знайти будинок політика в селі Проців, але там від них зажадали залишити територію.

"Він тут не живе! Виїзжайте звідси, бо я зараз охорону викличу!" - погрожувала журналістам жінка з маєтку.

Сам же політик стверджує, що будинок належить не йому, а його бабусі.

"Це не мій будинок - це будинок бабусі", - заявив Катеринчук, але відмовився зустрітися з журналістами, незважаючи на всі їхні спроби.