Прокуратура перевіряє КП Фармація

Прокуратура Шевченківського району столиці організувала перевірку діяльності комунального підприємства Фармація, яке реалізовує соціальний проект Картка киянина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Шевченківського району міста Києва, до перевірки залучені представники органів влади, а також фахівці Державної служби лікарських засобів, Держфінінспекції України в місті Києві, та столичного Управління по боротьбі з організованою злочинністю.

За результатами перевірки контролери та правоохоронці нададуть свої висновки щодо додержання вимог законодавства про закупівлю лікарських засобів та цільового використання коштів, призначених для фінансування державних програм комунальним підприємством Фармація.

«Під час перевірки особлива увага приділятиметься аналізу цін, встановлених на лікарські засоби для пільгових категорій громадян, у тому числі утримувачів «Карток киянина», - зазначив прокурор Шевченківського району В’ячеслав Мармиш.

Як повідомляв УНІАН, програма «Гроші» на телеканалі «1+1» показала власне розслідування того, як КП «Фармація» реалізує соціальний проект столичної влади «Картка киянина». З'ясувалося, що в аптеках КП ліки зі знижкою до 30% коштують дорожче, ніж у комерційних аптеках поруч - без будь-яких знижок.

5 вересня також голова КМДА Олександр Попов підписав розпорядження про утворення робочої групи з перевірки фактів зловживань у ціновій політиці КП «Фармація», оприлюднених у ЗМІ. До складу групи увійшли представники столичної влади, депутати Київради та журналісти провідних столичних ЗМІ, а також голова КМДА Олександр Попов.