400 киян потрапили до Книги рекордів України

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У Києві чотири сотні городян протягом хвилини одночасно стрибали на Оболонській набережній, передає ТСН.

Робили це вони вперше, і відразу увійшли до Книги рекордів України. Рядових учасників колективного стрибання надихали два чемпіони світу з боксу, а також найсильніший - у минулому - людина планети, Сергій Конюшок.

Спортсмени кажуть, що вони самі щодня стрибають по 200 разів, і іншим радять чинити так само.

"Тут напружується все тіло, тому багато спортсменів використовують скакалку в якості розминки, щоб добре розігрілося тіло і не було травм", - говорять імениті спортсмени.

Нагадаємо, що в Книгу рекордів Гіннеса прагне потрапити школярка з Макіївки. 14-річна Настя Бабич за півхвилини стрибає на скакалці 161 раз.