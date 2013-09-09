У Києві на Троєщині з'явиться бізнес-гавань

На Троєщині з'явиться новий промисловий вузол, куди можуть перенести частину столичних промзон, пише "Сегодня".

Під Київську бізнес-гавань Генпланом зарезервовано ділянку землі у 250 га між ТЕЦ-6 і банкнотно-монетним двором НБУ. Із заходу нова промзона обмежена вулицею Закревського, з півдня і сходу Пухівською, з півночі - кордонами столиці. Пропозицій від інвесторів, які саме виробництва треба розміщувати тут, чекають в КМДА.

«Зараз на Лівому березі всього 17% робочих місць Києва. У бізнес-гавані створять від 30 до 50 тисяч нових робочих місць для жителів столиці і області, чим частково буде знята і напруга щоденної міграції з лівого берега на правий. А в ідеалі - нові виробництва, створені за допомогою іноземних інвестицій, підвищать експортний потенціал міста», - сказав заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.