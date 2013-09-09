Міліція відібрала у киян зброю та вибухівку

Київська міліція під час проведення цільової операції вилучила в столиці 14 пістолетів, 2 револьвери, 1 обріз, 1 саморобний пристрій, 251 патрон і 300 г тротилу, повідомляють в управлінні МВС.

Правоохоронці також виявили 31 порушення, пов'язане зі зброєю. За 28 фактами порушено кримінальні провадження і продовжується досудове розслідування. Було розкрито також 3 злочини. Під час проведення заходів під умовною назвою «Зброя та вибухівка» столичними правоохоронцями перевірено 82 об'єкти дозвільної системи та 3032 власника вогнепальної зброї, вилучено 164 дозволи на право зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, виявлено 173 адміністративних правопорушень, пов'язаних із придбанням, зберіганням і використанням зброї та вибухівки.

Київські працівники міліції вкотре наголошують, що незаконне зберігання вогнепальної зброї є кримінальним злочином. Відповідно до ст. 263 Кримінального кодексу України - «носіння, зберігання, придбання, виготовлення або збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної), боєприпасів або вибухових речовин без відповідного дозволу» - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

Громадяни, які добровільно здали зазначені предмети, що зберігаються у них незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності .

Профілактичні заходи тривали на території Києва з 30 серпня по 4 вересня поточного року.