Пляжні стадіони Києва визнали найкращими в світі

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За підсумками проведення сезону 2013 року міжнародна асоціація пляжного футболу визначила стаціонарний стадіон пляжного футболу «Гідропарк Арена» та територію спортивного парку «Місто Спорту» однією з найкращих в Європі та світі, повідомили у КМДА.

У 2013 році турніри Чемпіонату Європи пляжного футболу відбулися в Києві, Терачіні (Італія), Валенсії (Франція), Гаазі (Нідерланди), Москві (Росія) та Тореденбарра (Іспанія).

За підсумками сезону Україна посіла 7 місце в рейтингу серед команд пляжного футболу в Європі.

Світовий рейтинг команд пляжного футболу буде визначений за підсумками Чемпіонату світу ФІФА, який триватиме з 18 до 28 вересня на Таїті. Команда України також бере участь в заході та входить в ТОП-16 команд світу.