У Києві платіжні термінали приймають фальшиві гривні

Платіжні термінали приймають фальшиві купюри, пишуть "Вести". Власники автоматів кажуть: якщо буде масовий потік фальшивих грошей, то вони можуть на якийсь час заблокувати прийом окремих купюр. А юристи застерігають: якщо вичислять, що саме ви поповнювали рахунок фальшивої купюрою, то вас можуть притягнути до відповідальності.

Як папір

У Києві почастішали випадки, коли кияни виявляють у себе фальшиві дрібні гроші. Спочатку до нас звернулася киянка, яка розповіла, що на решту їй дали підроблену десятку. «Розплачуватися в магазинах, а касир каже, мовляв, це фальшивка, і повернула її мені. Тоді пішла поповнювати рахунок на мобільному до терміналу і сунула туди десятку - він її спокійно прийняв», - розповіла киянка Аня з Лісового .

А трохи пізніше підозрілу банкноту у п'ять гривень до редакції приніс читач Олексій з Троєщини. «Пішов із нею в продуктовий магазин поруч з будинком, за хлібом. Але так і не купив. Коли я дав її касиру, вона, покрутивши її, заявила: «Якась вона дивна на дотик», - розповів він. Коли касир поклала її під ультрафіолетові промені разом із справжньою п'ятіркою, різниця виявилася одразу. Фальшивка була, як звичайний білий папір, а справжня була темною, і на ній яскраво світилися водяні знаки і рисочки (такий захист є навіть у 1 гривні) . Купюра виявилася на пару міліметрів менше справжньої за розміром і на дотик, як звичайний папір. За словами Олексія, швидше за все, він отримав її разом зі рештою в маршрутці.

Разом з ним ми пішли до платіжного терміналу, і автомат спокійно прийняв цю купюру для оплати.

Обдурити можна

Експерти кажуть, що, в принципі, обдурити автомати можна. «У платіжних терміналах встановлено ​​занадто спрощену систему контролю грошей: вона розпізнає лише номінал і примітивні водяні знаки. Звичайно, білий папір вона не пропустить, але й особливого аналізу купюр не зробить», - розповів радник президента Асоціації українських банків Олексій Кущ.

Власники «Айбокс» кажуть, що відшукати того, хто «нагодував» термінал фальшивками, можуть. «Якщо в термінал потрапить тільки пара -трійка фальшивих банкнот і інкасаторська служба виявить такі вкладення, то навряд хтось стане починати розслідування. Але якщо клієнти будуть вкидати підробки пачками, то наші працівники за послідовністю приймання купюр терміналом і за часом зарахування цих коштів виявлять, на користь якого рахунку вносилися фальшивки. І може вийти так, що за тиждень-другий (після того як експертиза доведе, що це підроблені банкноти), ми оскаржимо операцію зарахування. І у вас з рахунку зникнуть вкинуті 100-200 грн. Якщо ми виявимо, що Києвом почався вал з прийому терміналами, наприклад, тих же підроблених п'ятірок, то ми можемо на якийсь час призупинити їх прийом. Тобто не будемо брати до оплати ніякі п'ятірки - ані справжні, ані фальшиві», - розповів представник однієї з найбільших мереж терміналів.

А в одній із вендінгових компаній (кавові автомати) сказали , що ставлять найпросунутіші купюреприймачі: «У них є не один, а кілька рівнів розпізнавання фальшивих і рваних купюр».

Правозахисник Едуард Багіров говорить, що в останні роки фальшивок стало більше. «Потенційно будь-хто має при собі фальшиві гроші», - каже він. Але Кущ запевняє: підробляти дрібні гроші невигідно, тому фальшивок серед дрібних номіналів мало. «Наприкінці дев'яностих найпопулярнішими у фальшивомонетників були 100- і 50-гривневі купюри , у 2000-х роках - старі зразки 200-гривневих купюр, а зараз - п'ятдесятки і сотки випуску початку 2000-х років», - говорить Кущ. Правда, касири в магазинах запевняють, що їм зустрічаються фальшиві дрібні гроші. «Підносимо до детектора купюри починаючи від 20 грн. Більш дрібні лише мацаємо. Але останнім часом фальшивки трапляються частіше. Мені «везе» з двадцятками», - розповіла продавчиня сувенірного магазину на Хрещатику.

Відповідальність

У МВС попереджають: якщо ви будете використовувати фальшивки, то можете потрапити під кримінальну відповідальність . «Для міліції не проблема знайти того, хто розплатився підробленими грошима в тому ж терміналі», - підкреслює заступник спікера МВС Іван Бабаєв. «Якщо у вас фальшивка, то краще її знищити або здати на експертизу до банку. Інакше ви будете підозрюваним у злочині. І неважливо: п'ятьма гривнями ви спробували розплатитися або 500» , - підтверджує Багіров.

Як відрізнити фальшиві гроші

Якщо нема ультрафіолетового сканера, перевірити купюру, за словами Куща, можна кількома способами:

1) Якщо в одній пачці повторюються номери купюр, одна з них - підробка.

2) У фальшивки папір, як правило, більш тонкий .

3) Зігніть купюру навпіл, а потім різко вирівняйте. Звичайний папір порветься, а спеціальний банкнотний видасть бавовну, ніби вона еластична .

4) Намочіть палець і проведіть купюрою: якщо фарба трохи зійде - це фальшивка.