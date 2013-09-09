ДАІ Києва просить водіїв не паркуватися завтра біля Олімпійського

Завтра, 10 вересня, на НСК «Олімпійський» відбудеться футбольний матч. Відтак, столична Державтоінспекція просить водіїв не паркувати транспорт з порушенням правил дорожнього руху.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДАІ Києва.

Державтоінспекція нагадує, що 10 вересня о 21 годині 45 хвилин на НСК "Олімпійський" відбудеться відбірковий футбольний матч Чемпіонату Світу між збірними командами України та Англії.

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів, зокрема вільного пересування вболівальників до НСК "Олімпійський", Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням не залишати транспорт з порушенням правил, а також з 8 години ранку не паркувати автотранспорт на тротуарах вулиць Фізкультури, Велика Васильківська, Жилянській, Шота Руставелі, Саксаганського та Еспланадній, по бульвару Лесі Українки від вулиці Госпітальної до провулку Щорса, а також по вулиці Димитрова від вулиці Анрі Барбюса до вулиці В. Васильківської.

Державтоінспекція радить і водіям і пішоходам бути обачними, неухильно дотримуватись сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, і передусім тимчасово встановлених.