Міліція відкрила провадження щодо бійки, в якій постраждали англійські фани

За фактом бійки між українцями та англійськими уболівальниками на Хрещатику розпочато кримінальне провадження.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, бійка сталася 8 вересня о 21.00. На літньому майданчику одного з кафе відпочивали близько 40 англійців, які приїхали на футбольний матч. Повз кафе проходили шестеро молодиків. Між компаніями виникла словесна перепалка, яка переросла у бійку. До українців приєдналося ще близько 15 осіб. Бійка тривала лише 2 хвилини, була викликана міліція і на момент прибуття нарядів активні учасники конфлікту втекли з місця події.

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Троє громадян Великої Британії 19, 22 і 23 років із забоями голови та пошкодженнями рук були доставлені до лікарні. Після отримання медичної допомоги молодики направились за місцем проживання.

Іноземці пояснили, що прибули до Києва, щоб відвідати футбольний матч між збірними України та Англії. Англомовний працівник міліції декілька разів пропонував потерпілим написати заяви, але ті категорично відмовилися та повідомили, що ні до кого претензій не мають, повідомили в МВС.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Розпочате кримінальне провадження.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, вчора у Києві на Хрещатику 30 осіб напали на десятьох футбольних фанатів з Великої Британії і поранили одного з них ножем.

Міліціонерам не вдалося затримати призвідників бійки.