Названі найбільші пробки Києва за минулий тиждень

Солом'янка стала лідером тижня

Стали відомі топ-5 пробок Києва за минулий тиждень за даними сервісу Яндекс.Пробки. 6 вересня 17:54, Червонозоряний проспект, Чоколівський бульвар, вулиця Вадима Гетьмана, вулиця Олександра Довженка, вулиця Олени Теліги, Московський проспект, 11.7 км, від вулиці Андрія Головка до Оболонського проспекту. 3 вересня 11:30, Велика Кільцева дорога, 6.9 км, від вулиці Мельниченка до вулиці В'ячеслава Чорновола. 3 вересня 8:45, вулиця Академіка Заболотного, 6.4 км, від Метрологічній вулиці до Столичного шосе. 4 вересня 19:12, проспект Перемоги, 6.4 км, від вулиці Вадима Гетьмана (станції метро "Шулявська") до Великої Кільцевої дороги. 2 вересня 8:57, проспект Академіка Глушкова, 5.7 км, від Чабанівська вулиця до Васильківської.

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