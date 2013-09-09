ЗМІ: На Хрещатику побили трьох англійців

Фото: Олександр Федченко, kp.ua

На Хрещатику близько 30 осіб напали на десятьох футбольних фанатів з Великобританії. Нападники ховали під капюшонами свої обличчя та мали з собою ножі.

- Ми приїхали на матч збірних Англії та України. Прийшли в кафе, в якому часто відпочивали під час Євро-2012. Ми сиділи в приміщенні, один з наших друзів вийшов покурити, до нього підбігла юрба в капюшонах, почалася бійка, ми вибігли до нього на допомогу, - передає Комсомольська правда в Україні слова одного з потерпілих.

Швидка допомога госпіталізувала в лікарню трьох іноземців: у одного з них - рана від удару ножем, у іншого - розбита голова від удару пляшкою, у третього - сильні забої. Українці не постраждали.

Англійці не написали заяви в міліцію, оскільки правоохоронці, які приїхали на виклик, погано знали англійську мову. Коли міліціонери спілкувалися з потерпілими, то весь час запитували їх, чи хочуть вони оформляти заяву чи ні. Англійці розгубилися і відмовилися.

Нагадаємо, матч збірної України та Англії відбудеться на НСК Олімпійський 10 вересня.