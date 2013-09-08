На стадіоні «Спартак» збираються учасники організованих КПУ зборів щодо референдуму

Фото прес-служби КПУ

У Києві на стадіоні «Спартак» збираються учасники зборів громадян України щодо ініціювання проведення всеукраїнського референдуму, за який виступає Комуністична партія України.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі на стадіоні перебувають вже кілька тисяч учасників заходу.

Сам стадіон прикрашено символікою КПУ, а над глядацькими місцями розміщено банер з написом: «Долю країни повинен вирішувати народ! Проведемо референдум –повернемо владу народу!».

Передбачається, що на зборах, які мають розпочатися об 11.00, виступить лідер комуністів Петро Симоненко.

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Як повідомляв УНІАН, 21 серпня Симоненко заявив, що на початку вересня КПУ почне збір підписів за проведення всеукраїнського референдуму, на який запропонує винести питання про вступ до Митного союзу.

2 вересня Окружний адміністративний суд Києва за позовом Європейської партії України заборонив Комуністичній партії організовувати та проводити збори громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою стосовно вступу (приєднання) України до Митного союзу.

Іншою ухвалою суд відкрив провадження у згаданій справі та призначив попереднє судове засідання на 13 вересня.

Однак 3 вересня Симоненко сказав, що збори громадян з підготовки референдуму щодо вступу України до Митного союзу все ж відбудуться, незважаючи на заборону суду.

“Я думаю, я вас порадую, я думаю, що ми 8 числа проведемо збори ”, - зазначив він.

Симоненко підкреслив, що КПУ при проведенні зборів не порушуватиме закони, додавши, що закон про референдум в Україні “недолугий”, й погано захищає інтереси простих людей.