Рекордно холодний вересень у Києві вразив синоптиків (відео)

У п'ятницю, 6 вересня, Київ став практично найхолоднішою столицею у всій Європі. Нетипова температура, яка зараз панує в місті, б'є рекорди.

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Востаннє так холодно було ще 1901 року. 6 вересня термометр показував всього 9-11 градусів - така холоднеча для початку вересня абсолютно нетипова, повідомляє ТСН.

За всіма кліматичними показниками, п'ятниця нагадувала скоріше початок жовтня. Осінь прийшла явно не за календарем. У Києві щодня дощі і температура нижче норми.

У свою чергу синоптики вражені. Вони кажуть, що це майже рекорд. Торік у ці дні кияни ще на пляжі лежали, а стовпчик термометра показував майже +30. Тепер же люди кутаються, як можуть: в капюшони, куртки, шарфи і чоботи.

Зазначимо, що ті, кому ходити по калюжах вже несила - можуть радіти - дощі припиняться. В Україну йде тепло. На вихідних прогнозують більше 20-ти градусів.