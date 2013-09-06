Названо головну проблему запуску метро на Троєщину

Авторитетний київський архітектор, один з послідовних критиків проекту столичного Генплану розповів про головні будівельні проблеми столиці, а також шляхи їх вирішення, пишуть "Вести" з посиланням на журнал "Весті.Репортер".

"Побудувати локальне метро на Троєщині - не проблема. А от з'єднати його з існуючою системою зовсім непросто. Питання, де саме на Подолі це метро буде входити під землю, обговорюється останні десять років. Крім того, мостовий перехід на Лівому березі впирається у вулицю Сулеймана Стальського. Якби мова про такий перехід йшла 35 або 40 років тому, проблем би не виникло, а зараз це місце - з цілісною транспортною структурою, врізатися в яку буде вкрай складно. Таке рішення зажадає колосальних коштів, яких столиця не має", - каже Георгій Духовичний .

Також архітектор прокоментував один з пунктів Генплану про будівництво 28 млн квадратних метрів нового житла.

"Згідно з новим Генпланом, Київ розвиватиметься у своїх кордонах і на нові території не претендуватиме. Нібито має бути вибудовано 28 млн квадратних метрів житла. За нормативами покладено мінімум 35 квадратних метрів на людину . Виходить, населення Києва має зрости на 800 тисяч осіб. Але Генплан говорить нам про те, що Київ не планує розширюватися територіально. Землі для будівництва нових будинків просто немає. Електрика, паркування - вся міська інфраструктура вже працює з перенапруженням", - сказав архітектор.