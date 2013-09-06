У Києві з вересня відкриється 186 ярмарків

З вересня у столиці відновлюють роботу масштабні сільськогосподарські ярмарки, діяльність яких було призупинено у липні через спеку. У Києві та Київській області запрацюють 186 ярмарків, на яких торгуватимуть 3,6 тис. фермерських господарств і приватних підприємців, пишуть "Вести".

«Населення зможе придбати м'ясо, молочку, овочі, фрукти, рибу, борошняні та круп'яні вироби, олію, мед, яйця за цінами на 10-25% нижче магазинних», - розповів «Вестям» директор департаменту інформації та комунікації з громадськістю Київської обласної міськадміністрації Ярослав Мазуркевич.

Влада практично не сумніваються в активності громадян, які цього року на 10% збільшили обсяги покупок на ярмарках: згідно з офіційною статистикою, з початку року населення витратило на ярмарках по всій країні близько 4 млрд грн.

Втім, опитування «Вістей» показало, що осінні розпродажі обійдуться громадянам дорожче липневих в середньому на 5%. Найсильніше піднімуться в ціні яйця - на 10%, по 5% в ціні додадуть овочі борщового набору і молочна продукція.

«Через різке похолодання зменшилася несучість курей - і злетіли розцінки на яйця. До того ж постійно дорожчають комбікорми, так що підстав для здешевлення яєць не з'явиться, навіть якщо погода покращиться», - сказала нам керівник однієї з птахофабрик в Київській області Вікторія Бойко.

Сезонним фактором пояснюють і подорожчання молочної продукції: «До осені помітно скорочуються надої і трохи піднімаються розцінки», - розповіли нам на Яготинському маслозаводі.

Традиційним для осені підвищенням попиту експерти пояснили подорожчання овочів (найбільше в ціні додала ріпчаста цибуля - подорожчала з 2,9 грн до 3-3,5 грн за кг). «Виробники зараз закладають свою продукцію на зберігання в елеватори та овочесховища, тобто зростають їх витрати», - зауважила керівник проекту «АПК - Інформ: овочі та фрукти» Тетяна Гетьман.

Більшість опитаних «Вестями» експертів не прогнозує здешевлення овочів і молочної продукції найближчим часом і обіцяє збереження нинішніх розцінок як мінімум до кінця жовтня.

«У той же час можна розраховувати на зниження цін на крупи (в першу чергу - на гречку) - завдяки гарному врожаю здешевіння може виявитися досить помітним (з 8-9 грн до 7-7,20 грн). Також десь на 5 % повинна просісти в ціні свинина (зараз 60-65 грн) , так як тваринники цього року серйозно збільшили поголів'я свиней», - розповів «Вістям» Ярослав Мазуркевич.